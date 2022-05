Jesolo, partono i cantieri del nuovo complesso residenziale JL Blue Resort

Jesolo si espande con il nuovo complesso residenziale annunciato dal Gruppo Prelios: si chiama JL Blue Resort e sorgerà nella parte orientale della città, nella pineta del Lido, a circa 6 chilometri dal centro. Il terreno affaccia direttamente sulla spiaggia, con accesso privato: uno degli ultimi lotti edificabili così vicini al mare.

I cantieri partono in questi giorni e, in base al programma della società, si concluderanno in due step diversi: una prima parte, che include tre edifici residenziali (114 appartamenti) entro il 2023, e la seconda, costituita da altri tre edifici a destinazione prevalentemente residenziale e ricettiva, entro il 2025. In totale il terreno edificabile ha una superficie di 25.380 metri quadri. Le prime consegne degli appartamenti sono previste per l’autunno 2023 e il progetto prevede anche nuovi percorsi vita negli spazi della pineta.

La fase di vendita delle unità immobiliari è già iniziata e, secondo la società, ci sono riscontri «molto positivi» da parte dei potenziali clienti. Alessandro Natoli, asset manager director di Prelios, spiega: «È un'iniziativa che farà da volano alla ripresa dell’economia locale, portando anche beneficio alla cassa pubblica nonché alla filiera del settore privato. Sono stati già affidati gli appalti e corrisposti al Comune di Jesolo gli oneri di urbanizzazione pendenti da anni».