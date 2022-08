Droga sequestrata e alcune multe anti alcol: la notte a Jesolo è tranquilla

Sei multe antialcol, 20 grammi di hashish e marijuana sequestrati a stranieri, segnalati in Prefettura, e una denuncia penale per disturbo alla quiete pubblica a un locale del Lido zona est. È il bilancio dei controlli del sabato notte a Jesolo, la città balneare che attende il Ferragosto carica di turisti e visitatori. Prove di sicurezza superate quindi, nel complesso di una settimana al culmine delle vacanze estive che ha fatto registrare interventi di entità non preoccupante. Tra i più importanti la chiusura per 15 giorni di un minimarket che per la sconda volta è stato pizzicato dalla polizia locale a vendere alcol a minorenni in pieno giorno.

L'attenzione è massima dopo i fatti che hanno scosso la tranquillità della località nel mese scorso e le forze di polizia, rafforzate, sono schierate sulle piazze e negli arenili a garanzia dell'ordine pubblico. Sul fronte dello spaccio i carabinieri, rafforzati dall'invio di 15 nuovi militari nei giorni scorsi, nella sera di venerdì hanno sorpreso e denunciato alla Procura un gambiano 33enne con precedenti che cedeva a un 20enne italiano, lavoratore stagionale, una dose di hashish. Oltre a quella, l'indagato, perquisito, aveva addosso altri 20 grammi di droga dello stesso tipo, più un coltellino e 300 euro in contanti: tutto sequestrato. Nella stessa sera, i militari della radiomobile di San Donà, hanno anche fermato e denunciato un maghrebino 39enne con precedenti, residente a Treviso, che era vicino alla stazione dei treni. Aveva 5 dosi di eroina e una di cocaina.