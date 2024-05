Jesolo, stagione estiva aperta con ventimila passaggi al Vintage Village

Ventimila passaggi registrati al Vintage Village di piazza Mazzini a Jesolo: il Comune traccia il bilancio del penultimo weekend di maggio nella località balneare, nonostante il tempo incerto a seguito del nubifragio di giovedì. Riscontri molto positivi anche dalla spiaggia, allestita e pronta per la stagione che da sabato 18 maggio è ufficialmente iniziata. Alla Umg5 servizi aperti e disponibili per tutti, in pieno adempimento dell'ordinanza comunale. È anche iniziata l'attività di gestione dei flussi in 5 accessi al mare: nessuna criticità, come del resto tutto si è svolto senza problemi sul fronte della sicurezza urbana, in spiaggia e nelle zone centrali della movida.

Controlli capillari per il rispetto del Regolamento sulla vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, per prevenire gli eccessi garantendo sicurezza e tranquillità alla città e tutelando il divertimento sano e responsabile: due sole violazioni (due ragazzi, uno di 19 anni e uno di 20 residenti fuori Regione). Tutti i controlli alle attività commerciali, effettuati anche in borghese e in ogni tipologia di esercizio, hanno dato esito negativo. Venerdì tra il pomeriggio e la sera c'erano stati dei monitoraggi coordinati dalla questura di Venezia con l'impiego del commissariato locale di polizia, la polizia amministrativa, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale. Contrasto allo spaccio: nella zona centrale del Lido sono stati trovati e sequestrati circa 50 grammi di hashish e le perquisizioni hanno riguardato l'intero arenile senza far emergere la presenza di spacciatori. Sul fronte stradale, i vigili hanno contestato a due automobilisti la guida in stato di ebbrezza (Foto sotto: Controlli del Comune a Jesolo nel primo sabato di apertura della stagione, sabato 18 maggio).