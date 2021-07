Turismo balneare, negli alberghi dati raddoppiati rispetto al 2020

È già una stagione migliore rispetto alla scorsa estate, secondo i dati che emergono dal sistema di rilevazione H-Benchmark impiegato dall’Associazione jesolana albergatori per analizzare l'occupazione alberghiera. Guardando al periodo 15 maggio - 30 giugno, si osserva come le strutture alberghiere abbiano avuto una occupazione media del 50%, con picchi nei fine settimana fino al 90%. Nel 2020, nello stesso periodo, si era registrata una occupazione media del 27,2%, mentre nel 2019 del 63,4%.

Per quanto riguarda la nazionalità dei turisti, sempre riferita al periodo 15 maggio - 30 giugno: nel 2021 Italia 54,4%, Austria 21,6%, Germania 14.2%, Svizzera 3,6%; nel 2020 Italia 76,4%, Germania 9,9%, Austria 7,1%, Svizzera 2,1%; nel 2019 Italia 29,9%, Austria 27,8%, Germania 19,4%, Svizzera 3,2%.

Prenotazioni luglio-settembre

La media di prenotazioni da qui a settembre è del 53%, così distribuita: 67% per il mese di luglio, 54% per agosto e 27% per settembre. Nel 2020 per lo stesso periodo, alla stessa data era del 27,8% di media, con il 35% per luglio, 25% agosto e 18% per settembre.

Per Alberto Maschio, presidente di Aja, questa analisi «ci porta a guardare alla stagione con cauto ottimismo. Dal punto di vista dell’occupazione alberghiera e delle performance aziendali, l’andamento delle strutture jesolane è soddisfacente. Serve comunque grande prudenza, non possiamo e non dobbiamo assolutamente abbassare la soglia dell’attenzione: basta un provvedimento restrittivo per compromettere questo andamento». «Analoga attenzione» va posta ai bilanci delle aziende perché «la quasi totalità degli operatori si è preparata per affrontare la stagione con importanti investimenti ed è importante gestire con oculatezza tutte le risorse».

«Positivo», per Maschio, il ritorno dei flussi internazionali, anche se non ancora ai livelli del periodo pre Covid19 e con un rallentamento del mercato dell’Est Europa. Infine un'indicazione su settembre: «È un mese che vede molte iniziative, anche di portata internazionale; se il meteo ci supporterà, contiamo di potere avere delle soddisfazioni per tutto il periodo».