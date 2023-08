Duecentomila persone a Jesolo per il Ferragosto. Controlli e multe

Jesolo fa il pienone nel ponte di Ferragosto, registrando la presenza di circa 200mila persone che hanno affollato le spiagge, le strade e i locali, di giorno e di notte. Gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito, o quasi. Il momento clou è stato lo spettacolo pirotecnico, tra gli eventi estivi più attesi da turisti e residenti, che ha illuminato il cielo sopra il litorale a partire dalle 23 del giorno di festa. Successo anche per le serate nelle varie discoteche della città, che hanno attirato migliaia di giovani in particolare nella notte tra il 14 e il 15.

La situazione ha richiesto un impegno extra anche sul piano della sicurezza, come testimoniato dall'attività della polizia locale. L'attenzione si è concentrata soprattutto nell'area di piazza Mazzini, compresa fra piazzetta Casabianca e piazza Aurora, con pattugliamenti a piedi di agenti in borghese e con l'unità cinofila, sia sulla via principale sia sull'arenile. In questa zona, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, si sono verificati alcuni episodi di tensione. Un uomo, ubriaco, ha dato in escandescenze e si è rifiutato di esibire i documenti, tanto che è stato necessario ammanettarlo e portarlo via per gli accertamenti. Alla fine è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e ubriachezza molesta, con applicazione del daspo urbano. Oltre a questo, in un paio di occasioni gli agenti sono intervenuti per sedare delle risse tra i frequentatori della piazza.

Tra le ore 20 del 14 agosto e le 4 del mattino successivo sono stati elevati 7 verbali per violazione del regolamento comunale che impone il divieto, in orario notturno e per tutto il mese di agosto, di detenzione e somministrazione di alcol su suolo pubblico. Sul fronte del contrasto allo spaccio di droga sono stati multati tre giovani, fra cui una minorenne, perché trovati con piccole quantità di hashish, marijuana e cocaina. Per loro anche una segnalazione alla prefettura e una sanzione di 400 euro. I controlli di polizia stradale hanno portato invece a un centinaio di multe per sosta vietata e nei confronti di risciò, bici elettriche e monopattini sulla Ztl. Infine altre 7 sanzioni, sempre per violazione delle norme anti-alcol, nella notte tra il 15 e il 16 agosto, tutte a persone maggiorenni.

Soddisfatto il sindaco Christofer De Zotti: «Trascorsa la serata di Ferragosto - ha scritto - non posso che dire nuovamente grazie a tutte le donne e agli uomini che, indossando una divisa, permettono a tutti di noi di trascorrere momenti di spensieratezza e che lavorano per la sicurezza».