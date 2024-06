Alcol a minori, è guerra a Jesolo. Volano multe ai locali

Alcol venduto a una ragazza e a un ragazzo di 17 anni, scattano multe. In un fine settimana di presenze record a Jesolo e tanti ragazzi al lido, si alza ancora il livello dei controlli sulla vendita di alcolici ai minori. Venerdì sera la polizia locale ha pizzicato un esercizio che aveva servito alcolici a due minori e lo ha sanzionato, come da regolamento di polizia e sicurezza del Comune.

Controlli antidroga anche con le unità cinofile. Fermato e daspato all'autostazione con unità cinofila Baskoo uno straniero che teneva nascosti nei vestiti 30 grammi di marijuana. L'uomo è stato denunciato per spaccio e allontanato. I controlli sul commercio di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine da asporto, vietato su tutto il territorio, resta capillare: nel fine settimana la polizia locale ha fatto 9 multe, 4 sanzioni per commercio abusivo, e una per accattonaggio molesto con l'applicazione del daspo per l'allontanamento.

«Se siamo riusciti a offrire una città sicura e garantire ore di serenità e divertimento a moltissime persone, il merito è di un'organizzazione complessa - commenta il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti - Proprio per questo voglio ringraziare il prefetto, e con lui le forze dell'ordine, per l'attenzione dedicata a Jesolo. Il dispositivo di sicurezza dalla sera di sabato alla mattina di domenica si è dimostrato ancora una volta efficace consentendo il presidio del territorio».

La polizia locale è intervenuta per un incidente nel sottopasso Picchi, verso le 19 di sabato, dalle conseguenze non gravi. Una Golf con a bordo un famiglia tedesca procedeva in uscita seguita da una moto, guidata da un cittadino ucraino. Secondo le prime ricostruzioni la moto avrebbe tentato il sorpasso e poi per motivi al vaglio sarebbe rientrata finendo per tamponare l'auto. Il conducente della macchina è stato visitato al presidio sanitario di Jesolo per dei controlli, mentre il motociclista trasferito a San Donà in ambulanza è stato cureato per delle ferite a un piede.