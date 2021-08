Jesolo, senso unico pedonale tra piazza Mazzini e la spiaggia

La soluzione sarà adottata in via sperimentale la sera di sabato 14 agosto: limitazione dell’accesso al mare di via Nievo a partire dalle ore 22, con deviazione per evitare assembramenti

Nella serata di sabato 14 agosto l’ingresso e l’uscita lungo l’arenile antistante piazza Mazzini saranno regolati con nuove modalità che sono state stabilite dalla questura assieme all'amministrazione comunale. Un senso unico pedonale sarà istituito su via Nievo, con divieto di accesso dalla spiaggia: chi vorrà raggiungere piazza Mazzini dal lungomare dovrà farlo utilizzando altri accessi. La modifica, che avrà effetto dalle ore 22 alle 4 del mattino, servirà a evitare assembramenti nell’area antistante i bagni dello stabilimento balneare, spostando gli utenti lungo la passeggiata verso est e ovest. La disposizione prevede la chiusura dell’accesso sul fronte stradale all’incrocio tra via Nievo e via Zara con transenne mobili. Il passaggio sarà consentito con senso unico in direzione del litorale e il varco sarà vigilato dagli steward.

La misura prevede inoltre la chiusura della sbarra all’altezza dell’accesso carrabile del locale Capannina Beach, con apposizione di transenne, segnali indicanti il divieto d’accesso e le alternative. Anche in questo caso saranno presenti degli steward. Il sindaco Valerio Zoggia ha chiarito che il provvedimento è stato adottato «su richiesta delle forze dell’ordine, in via sperimentale solamente per la serata di sabato 14 agosto per evitare il più possibile il rischio che si formino assembramenti. Qualora l’iniziativa dovesse rivelarsi efficace la replicheremo anche in futuro».