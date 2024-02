Jesolo, si valuta la proroga delle concessioni fino a ottobre

Dopo l'aggiudicazione delle prime porzioni di arenile ("Umg") che avevano finito per creare un dibattito a livello nazionale, l'amministrazione di Jesolo sembra pronta a concedere una proroga fino alla fine della stagione estiva agli attuali gestori, a differenza di quella che era l'intenzione iniziale.

Il Comune, per tramite del sindaco Christofer De Zotti, ha fatto sapere di star vagliando l'ipotesi, in modo da concedere più tempo agli uffici per valutare tutta la documentazione e i vari progetti presentati: «la scadenza al 30 aprile» che il Comune si era dato, ha detto De Zotti «non è un termine categorico ma una data indicativa: prima di quella scadenza ci sarà una valutazione caso per caso per capire lo stato di ogni percorso di valutazione ancora in corso».

Di fatto si tratta di una prima apertura alle richieste delle associazioni di settore, ultima in ordine di tempo Federconsorzi, e anche un modo per evitare che le polemiche sorte in seguito all'assegnazione di due "Umg" a gestori diversi da quegli uscenti (le uniche due, finora, per cui era stata presentata più di un'offerta), possano protrarsi fino alla stagione estiva: sono altre tre le Umg, per cui è in corso la fase di valutazione, che vedono più di una offerta presentata. Jesolo si allineerebbe così al vasto numero di Comuni balneari che aggiudicherà le concessioni al termine della stagione (ma prima di dicembre 2024, termine ultimo ad oggi per evitare di incorrere in infrazioni e illeciti amministrativi).

La proroga in ogni caso non riguarderebbe le concessioni già formalmente aggiudicate poche settimane fa che hanno dato adito al dibattito seguente, e su cui già pendono diversi - pur prevedibili - ricorsi. Renato Martin, consigliere d'opposizione e titolare di una delle concessioni non rinnovate, dopo l'ultimo aggiornamento attacca ancora: «visto che l'indicazione del Governo era quella di prorogare le concessioni di 12 mesi tanto valeva farlo. Ad oggi regna la confusione, ci auguriamo che arrivi una legge nazionale che permetta di sanare anche quanto fatto finora».

Il Comune di Jesolo sta infatti conducendo queste gare usando la legge regionale 33, del 2002, che permette ai gestori uscenti di presentare un'istanza e, in assenza di ulteriori offerte, avere il rinnovo della concessione (nel caso ci siano offerte, si procede con una comparazione dei progetti): una soluzione che sembrava soddisfare sia i concessionari sia l'amministrazione regionale, ma che ha portato invece ad esiti in parte imprevisti con l'avvicendamento dei gestori e una sorta di asta per il progetto "più ricco". La normativa nazionale prevede di mettere a gara le aree demaniali entro il dicembre 2024, ma i decreti attuativi con le linee guida per i Comuni su come indire le gare sono attesi dal luglio 2022.