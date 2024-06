Accordo 2024 per la gestione dei punti di primo soccorso sulle spiagge

Jesolo Turismo rinnova l’accordo con la società Ways srl (che ha sede a Venezia) per la gestione dei punti di primo soccorso dislocati lungo l’arenile. «La sicurezza degli ospiti della città è sempre stato il primo obiettivo di Jesolo Turismo fin dalla sua nascita, 40 anni fa», commenta la presidente di Jesolo Turismo, Eleonora Baldo.

«Continueremo a investire su questo versante ed il primo passo è stato quello di confermare il rapporto di collaborazione con Ways srl, considerati i riscontri ottenuti nella prima stagione». Complessivamente i punti di primo soccorso sono sei: zona Faro, piazze Aurora, Brescia, Marconi, Milano e Pineta (in prossimità Merville). Naturalmente l’intervento del personale di Ways srl rientra nelle limitazioni e le direttive emanate dalla Capitaneria di Porto e definite dal Comune. Ancora più nel dettaglio, il servizio prevede: la valutazione generale dello stato di salute dell’utente; l’eventuale intervento diretto ed esclusivo di competenza infermieristica, nel rispetto del profilo professionale relativo al personale presente; l’informazione sanitaria e igienico-ambientale.

Oltre all’impiego di personale medico e infermieristico professionale dalle 10.30 alle 18.30, la novità introdotta da Ways è il collegamento diretto con la Centrale operativa provinciale di Venezia al fine di diminuire le tempistiche di soccorso sull’arresto cardiaco: la centrale sarà, infatti, messa a conoscenza della presenza nel litorale delle postazioni infermieristiche dotate di un defibrillatore portatile e tutti i presidi per garantire un'assistenza pediatrica e per gli adulti fino all'arrivo del mezzo Suem (ambulanza 118).

Il collegamento a filo diretto potrà essere utilizzato a sua volta dalla centrale per dirottare l’infermiere tempestivamente in caso di arresto cardiaco prima che giunga sul posto il mezzo Suem 118. L’obiettivo è garantire un tempestivo intervento aumentando i tassi di sopravvivenza e di prognosi. Jesolo Turismo è una società per azioni, il cui socio di maggioranza è il comune di Jesolo. Gli altri due soci privati sono Associazione jesolana Albergatori e Confcommercio. La società è nata nel 1983 inizialmente per la gestione dei servizi di salvataggio e ora si occupa anche della gestione dell’International Club Camping a 5 stelle, della darsena Marina International, gli stabilimenti Oro Beach e Green Beach, del Palazzo del Turismo; ed è parte attiva anche nella promozione turistica e nella gestione di alcuni grandi eventi.