Jesolo, maxi vaccinazione ai nati nel 1939: per domenica invitate 1200 persone

Si accelera sul fronte vaccini. Domenica prossima, 14 marzo, sarà effettuata una maxi vaccinazione alla popolazione nata nel 1939. Il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 ha invitato circa 1200 persone, residenti nei Comuni di San Donà, Musile, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Meolo, Ceggia, Torre di Mosto, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti e Caorle.

Vaccinazione ai classe 1939

L'azienda sanitaria ha spiegato di aver inviato le convocazioni a mezzo lettera postale, con indicato l'orario per gestire al meglio i flussi. I residenti nati nel 1939, e che non abbiano ricevuto l'invito per posta, possono presentarsi comunque al PalaInvent di Piazza Brescia dalle 9 alle 19.

Per eseguire le inoculazioni sarà messa in campo una squadra di 30 operatori, suddivisi in 9 postazioni. L'obiettivo è quello di vaccinare 130 persone all'ora. Sarà inoculato il siero di Pfizer, quindi nei primi giorni di aprile tutti i vaccinati saranno invitate sempre al PalaInvent per il richiamo.