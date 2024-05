Jesolo e Venezia si preparano all'estate con le ordinanze anti-movida molesta

Già da questo weekend Jesolo presidia i cinque accessi al mare compresi tra il 29esimo di via Bafile e quello di via Alfredo Oriani. A Venezia invece è quasi pronta l'ordinanza contro la movida molesta. La città balneare e quella d'arte regolano i luoghi del divertimento notturno stabilendo chiusure, accessi, orari della musica, vendita e consumazione di alcolici. Saranno gli addetti alla sicurezza a sovegliare al Lido di Jesolo gli accessi al mare, come l'anno scorso, che potranno essere utilizzati solo per uscire dalla spiaggia. Sono controlli non blocchi, quindi ogni attività si potrà svolgere tranquillamente: tutti i contenuti del provvedimento saranno illustrati sabato sera durante un breve in piazza Mazzini alle 21.30.

L’ordinanza entra in vigore sabato e sarà valida per tutti i fine settimana fino al 31 agosto, dalle 22 del sabato alle 4 di domenica. Tra il 14 e il 18 agosto sarà in vigore tutti i giorni. A Venezia il comitato "Danni da Movida" chiede un incontro con l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga. «Dopo l’ultimo tavolo dello scorso 23 febbraio non ci siamo più visti e dalle prime indiscrezioni l'ordinanza del Comune che regolerà la movida estiva in centro storico potrebbe essere emanata per due mesi: una disposizione insufficiente a risolvere un problema come quello del disturbo alla quiete notturna in tante zone della città», sostiene il comitato.

«Ci vorrebbe un modello sul genere "Milano" con il divieto di vendita e somministrazione per asporto di alcolici dalla mezzanotte, con durata di almeno sei mesi». Sul tema dell’abuso di alcol, Jesolo risponde con più controlli sulle bevande servite ai minori e con un potenziamento del Regolamento di polizia urbana. In tutto il Comune è infatti vietato ai locali consentire, al di fuori delle loro pertinenze, il consumo di alimenti e bevande, la sosta e gli assembramenti, il disturbo alla quiete, schiamazzi e problemi di degrado e sicurezza. Gli esercizi che non osservano le regole rischiano multe da 25 a 500 euro, la riduzione dell'orario di apertura e anche la sospensione fino a 15 giorni. Se poi ci sono particolari situazioni di allarme sociale che vanno a interferire con la tranquillità e il riposo di residenti e ospiti il sindaco, Christofer De Zotti, può far chiudere prima del previsto la saracinesca a negozi, market, bar e locali.

Per quanto riguarda Venezia, se l'ordinanza in preparazione comprende solo alcune zone della città, come nel 2023, per i "No mala-movida" rischia di spostare semplicemente il chiasso. Ed è in particolare sulla chiusura dei locali alle 2 che "Danni da Movida" da battaglia. «Tranne alcune eccezioni (campo Santi Apostoli) la maggior parte dei locali già chiude alle 2. E il fatto che dalle 23 sia prevista lo spegnimento della musica è solo un ribadire quanto già prevede il regolamento comunale, che nessuno rispetta». Il Comitato chiede di anticipare la chiusura dei bar all’una e di sospendere la “zona franca” dei 5 metri di pertinenza dove mancano i plateatici: sulle rive si accumulano rifiuti e sporcizia. Jesolo approva intanto l'autoregolamentazione dei chioschi fra piazza Mazzini e via Zanella, per chiudere le attività alle 22.30 dall'1 giugno al 31 agosto. Stop agli eventi con più di 200 persone da fine maggio al 24 agosto, mentre negli altri periodi via libera fino alle 23 in settimana, e 23.30 nei weekend.