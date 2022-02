Lavoro nero e in pessime condizioni igieniche, sequestrati sei laboratori

Sei laboratori tessili sotto sequestro, 38 persone che lavoravano senza contratto regolare o completamente in nero. È quanto hanno scoperto gli uomini della guardia di finanza nel corso di una serie di controlli eseguiti nelle ultime settimane nei confronti di aziende di confezionamento di abbigliamento e di produzione tessile gestite da cittadini di origine cinese in provincia di Venezia.

In particolare, i laboratori si trovano a Cavarzere, Campolongo Maggiore e Campagna Lupia. I finanzieri hanno trovato intenti a confezionare calzature e giubbotti in pelle molti dipendenti, sempre di origine asiatica, che lavoravano (e in alcuni casi vivevano negli stessi spazi) in pessime condizioni igieniche. Gli opifici controllati, infatti, presentavano ambienti «connotati da un generalizzato degrado igienico-sanitario in violazione alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con grave rischio per l’incolumità dei lavoratori«, si legge in una nota della guardia di finanza.

Le Fiamme gialle, in un caso supportate anche dai carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Venezia, hanno sequestrato preventivamnte i laboratori e denunciato i datori di lavoro. Gli accertamenti svolti sul personale hanno fatto emergere, infatti, ben 38 lavoratori irregolari e, tra questi, addirittura 14 completamente in nero. In due degli opifici controllati, infine, sono state anche sequestrate parti di tomaie per calzature riferibili a noti marchi del lusso (Gucci e Truman’s) nonché centinaia di giubbotti sui quali sarebbero state apposte le etichette di importanti marchi (Matchless, Waldler, Stewart). Sotto sigillo sono anche stati posti i numerosi macchinari e cucitrici utilizzati per il confezionamento dei prodotti e i responsabili sono stati denunciati per contraffazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire gli aspetti fiscali e contributivi e di versamento delle imposte a carico dei datori di lavoro, oltre che per individuare i canali di approvvigionamento.