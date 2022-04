Ladri nell'abitazione di un imprenditore: rubati gioielli e Rolex per 40mila euro

Colpo grosso a Mogliano Veneto (Treviso) in un'abitazione di via Gorizia, in pieno centro. I ladri - come riporta TrevisoToday - sono entrati in casa dell'imprenditore ittico Eros Migliorini, titolare di una pescheria a Rialto e di una pescheria-gastronomia a Mogliano. Il bottino del furto, avvenuto nel pomeriggio di sabato, ammonta ad almeno 40mila euro: soprattutto in oro, gioielli e orologi Rolex.

I malviventi hanno agito approfittando del fatto che in casa non ci fosse nessuno: quasi certamente hanno osservato, con grande attenzione, i movimenti dei residenti dell'abitazione. Prima avrebbero saltato la recinzione sul retro, quindi sono entrati in casa da una finestra del bagno, lasciata in semi-ribalta, e sono saliti nella camera da letto. I ladri sono stati costretti alla fuga (lanciandosi dalla finestra della camera e usando la tenda parasole per attutire la caduta) dal ritorno a casa della figlia 14enne di Migliorini: la ragazza aveva dimenticato il portafogli a casa, sul tavolo della cucina.

Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Mogliano Veneto. Il furto riporta in primo piano il tema delle rapine in villa. La più eclatante risale al novembre dello scorso anno e vide come vittima il petroliere Giancarlo Miotto, aggredito in casa con moglie, figlioletta e personale di servizio. Il commando riuscì a fuggire con un bottino di circa un milione di euro in denaro, gioielli e orologi rarissimi.