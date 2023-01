Furti in una scuola materna e in un ufficio comunale: due arresti

Due ladri sono stati arrestati negli ultimi giorni dai carabinieri di Mestre, rispettivamente in viale Ancona e a Favaro Veneto. Il primo, di nazionalità italiana, è sospettato di aver commesso un furto ad un distributore automatico negli uffici comunali dello stabile "Ex carbonifera". L'intrusione nell'edificio ha fatto suonare l'allarme, che ha attivato l'immediato intervento delle pattuglie. Al loro arrivo, i carabinieri hanno individuato due persone: uscite probabilmente dal retro, una di loro è riuscita a fuggire mentre l'altra è stata bloccata. Con sé aveva gli attrezzi da scasso utilizzati per forzare i lucchetti di chiusura dei distributori automatici, oltre ad alcuni snack e una lattina. Arrestato per furto, l'uomo è stato processato per direttissima la mattina successiva: il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la scarcerazione e fissando la prossima udienza a febbraio.

Il secondo arresto risale a sabato pomeriggio, quando i militari del radiomobile sono intervenuti nella scuola paritaria Maria Immacolata di via Altinia: qui hanno trovato una ragazza che, dopo essersi introdotta con effrazione negli uffici della segreteria, avrebbe rovistato nelle scrivanie e negli armadi. La donna, straniera e con vari precedenti, è stata arrestata per tentato furto. Avrebbe forzato la porta d'ingresso dello stabile e poi i lucchetti di chiusura di alcuni armadi e cassetti, ma il tentativo è stato interrotto proprio dall'arrivo dei carabinieri. Trattenuta nelle camere di sicurezza per il fine settimana, è stata poi condannata a un anno e 10 mesi, con pena sospesa, e sottoposta al divieto di dimora nel comune di Venezia.