Sorpresi dopo un furto in casa a Jesolo: tre in arresto

Tre ladri intercettati e arrestati in flagranza di reato: è il risultato di un pattugliamento effettuato ieri sera dai carabinieri a Jesolo, nella zona degli abitati del lido. Erano circa le 20.30 quando il personale in borghese del nucleo operativo ha notato i tre mentre si aggiravano in modo sospetto tra le case. Li hanno pedinati fino a via Boito, a metà tra piazza Nember e piazza Marina, e là li hanno visti scavalcare la recinzione di un’abitazione.

Chiamate altre pattuglie in rinforzo, i carabinieri hanno bloccato i ladri proprio mentre stavano per andarsene, uscendo da una porta-finestra che avevano aperto rompendo il vetro con un sasso. A quel punto, con il supporto dei colleghi del 4° battaglione Veneto e della stazione di Jesolo, i carabinieri hanno perquisito i sospetti. Li hanno trovati con un computer, un iPad, un braccialetto e una camicia, tutto all'interno di uno zaino anch'esso rubato.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che gli stessi ladri avevano tentato un altro furto in abitazione, in via Rovigo, e uno in macchina, in via Mascagni, da cui proveniva la camicia. I tre (rispettivamente di 25, 27 e 45 anni, tutti senza fissa dimora) sono stati arrestati per furto in abitazione e furto aggravato continuato in concorso. Hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza in vista dell'udienza di convalida, programmata per martedì.