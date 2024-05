Furti nelle auto parcheggiate, presi tre ladri a Jesolo

Nei giorni scorsi la polizia locale ha individuato in poche ore i presunti autori di due furti aggravati ai danni di altrettanti veicoli in sosta, episodi che si erano verificati nella zona di Jesolo Lido. A far partire le indagini sono state le segnalazioni delle vittime: una donna, proprietaria di un'automobile, e un gruppo di persone che aveva subìto un furto a bordo del proprio camper.

I testimoni sono riusciti a fornire una descrizione dell'utilitaria utilizzata dai ladri, mettendo gli agenti sulla pista giusta. Poco più tardi gli agenti del nucleo sicurezza urbana hanno individuato l'utilitaria lungo le strade della zona lido ovest: a bordo c'erano tre uomini di nazionalità italiana, che dalla banca dati sono risultati avere precedenti per reati contro il patrimonio. È seguita una perquisizione che ha confermato i sospetti: nell'auto c'erano arnesi da scasso, carte di credito, denaro e merce riconducibile ai furti segnalati dalle vittime.

A quel punto i tre sono stati accompagnati al Comando per l'identificazione e, al termine delle formalità, segnalati all’Autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e possesso di arnesi da scasso. Seguirà il processo per accertare la loro colpevolezza.

Nel corso di differenti attività di controllo serale, inoltre, gli agenti della polizia locale, con i cani antidroga, hanno trovato e sequestrato circa mezzo etto di marijuana che era stata nascosta da ignoti.