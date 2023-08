Topi d'appartamento poco silenziosi svegliano gli inquilini: due in manette

Sono entrati in un appartamento di via Spalti a Mestre nottetempo, probabilmente erano a conoscenza che in quel momento non c'erano i proprietari. Non hanno fatto i conti, però, con la loro goffaggine. È così che gli agenti delle volanti della questura di Venezia hanno arrestato due uomini di nazionalità georgiana, di 43 e 40 anni, cogliendoli con le mani nel sacco.

A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati due inquilini del condominio, spaventati per alcuni rumori sospetti provenienti dal vano scale dell'edificio. I poliziotti, sul posto, hanno raggiunto il pianerottolo da cui proveniva il trambusto, cogliendo in flagranza di reato i due delinquenti, mentre stavano mettendo a soqquadro l'abitazione.

Accertamenti successivi hanno permesso agli agenti di trovare anche strumenti da scasso e quattro coltelli multiuso, che i due georgiani avevano gettato dalla finestra dell'androne, nel tentativo di sbarazzarsene. Per i predoni, al termine degli accertamenti di rito, sono scattate le manette. La loro posizione è ora al vaglio degli uffici della divisione anticrimine e dell'ufficio immigrazione della questura.