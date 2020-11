Trovati con la refurtiva in macchina e denunciati

Due persone di Mestre e Marghera sono state denunciate per ricettazione dopo che i carabinieri li hanno trovati con un "carico" di refurtiva nell'auto. È successo a Legnaro (Padova) ieri, martedì 3 novembre. I militari hanno fermato la macchina durante un pattugliamento e controllato i documenti dei due uomini a bordo: un 33enne residente a Legnaro ma domiciliato a Mestre, con precedenti e senza lavoro, e un 25enne di Marghera.

Poi hanno perquisito l’auto ed ecco la sorpresa: oltre a diversi arnesi da scasso, c'erano vari articoli - pantaloni e accessori - rubati il giorno prima nei negozi “Terranova” e “Jack and Jones”, all’interno del centro commerciale Porte di Mestre, ex Auchan. Di conseguenza per i due è scattata una doppia denuncia per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, in concorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'articolo originale su PadovaOggi.