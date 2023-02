Seguono un commerciante orafo da Udine a San Donà per derubarlo: arrestati

Una banda di cinque ladri scoperta subito dopo un furto e arrestata. È successo nella giornata del 16 febbraio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i malviventi avrebbero pedinato un rappresentante orafo che la mattina era partito da Udine e si era diretto a San Donà di Piave per incontrare alcuni clienti. Arrivato a San Donà, il commerciante ha lasciato l'automobile in un parcheggio pubblico e si è allontananto a piedi. A quel punto i ladri sono entrati in azione: uno di loro avrebbe rotto il finestrino della vettura e prelevato dall'abitacolo dei borsoni che contenevano oro e argento, per poi darsi alla fuga.

La scena, però, è stata vista dalla dipendente di un esercizio pubblico lì vicino, che ha subito avvertito le forze dell'ordine. Il rapido intevento dei carabinieri del nucleo operativo di San Donà ha permesso, con la collaborazione dei colleghi di Udine, di ricostruire i movimenti della banda di ladri, che subito dopo il furto erano saliti a bordo di due macchine per fare ritorno in Friuli.

Così, arrivati a Udine, i cinque sospettati sono stati bloccati lungo viale Mirko, in un quartiere periferico della città. Con sé avevano ancora la refurtiva: gioielli del valore totale di circa 20mila euro, che sono stati recuperati e verranno restituiti al legittimo proprietario.

Sono finite in arresto tre persone di etnia rom, rispettivamente di 19, 22 e 48 anni, tra cui una donna; gli altri due componenti della banda, di 43 e 50 anni, sono stati denunciati. Nel corso delle operazioni è emerso anche che uno degli arrestati, conducente di uno dei mezzi, era alla guida senza patente, in quanto revocata.

Dei cinque complici, condotti in caserma per gli accertamenti, due sono stati portati al carcere di Udine, mentre la donna al carcere femminile di Trieste.