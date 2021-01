Ladro seriale incastrato: i carabinieri recuperano la refurtiva

Una tanica con cinque litri di benzina, una scatola contenente un sigaro cubano di pregio, un cofanetto di musica lirica e nove batterie generalmente utilizzate per lampeggiatori di cantieri stradali. E' quanto hanno trovato i carabinieri lunedì mattina a casa di un 41enne di Cavallino Treporti. Tutto materiale che è stato sequestrato, visto che risultava rubato.

I militari della stazione locale lo hanno identificato come sospetto autore di un furto avvenuto a dicembre, per il quale era già stato denunciato. Da qui è scattata una perquisizione domiciliare, con l'ipotesi che fosse coinvolto in altri colpi. E, infatti, lunedì mattina è stata trovata altra refurtiva. Gli investigatori hanno scoperto che il materiale sequestrato (tranne le batterie) era stato rubato in due occasioni tra ottobre e novembre, sempre a Cavallino. Il 41enne è stato, quindi, nuovamente denunciato.