Due furti in pochi minuti, ladro rintracciato e denunciato

Prima ha cercato di rubare da un'auto parcheggiata e poi si è impossessato dello zaino di una turista. Subito dopo, è scappato. La fuga di un 40enne, però, è stata breve, perchè nell'arco di un'ora e mezza gli agenti sono riusciti a identificarlo e a recuperare il bottino. L'episodio risal a qualche giorno fa e si è verificato a Jesolo.

Gli uomini della polizia locale sono intervnuti nei pressi di piazza Mazzini su segnalazion di un uomo che ha spiegato di essersi appena imbattuto in uno sconosciuto che si era introdotto nella sua auto parcheggiata. Il suo arrivo ha messo in fuga il malintenzionato. La segnalazione è stata subito inoltrata al reparto investigativo, dove gli addetti in servizio hanno provveduto a incrociare le informazioni fornite dalla vittima con le immagini delle telecamere di sorveglianza, riuscendo a individuare lo sconosciuto e a ricostruire in quale direzione si fosse allontanato. La pattuglia, seguendo le indicazioni, ha così raggiunto il lungomare.

Proprio qui, una giovane turista si è subito rivolta agli agenti denunciando di aver appena subito il furto dello zaino. Con la descrizione dell’uomo fornita dalle vittime e le indicazioni emerse dall’ispezione delle immagini, la pattuglia ha potuto individuare il presunto responsabile in appena un’ora e mezza dalla prima segnalazione. Gli stessi agenti, anche grazie al supporto della cittadinanza, sono inoltre riusciti a recuperare lo zaino della turista con l’intero contenuto che le sono stati quindi riconsegnati. L’uomo, un 40enne straniero privo di documenti, è stato denunciato per tentato furto e furto aggravato.

«Questa operazione conferma l’importanza del sistema di videosorveglianza di cui disponiamo e che stiamo potenziando – dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Tuttavia, senza le capacità di analisi e l’intuito dei nostri agenti, questi strumenti sarebbero sicuramente meno efficaci. In questi giorni stiamo ampliando l’organico per garantire ai cittadini di Jesolo e agli ospiti della nostra città di vivere, lavorare e godersi il proprio tempo libero in piena serenità».