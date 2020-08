"Topo da spiaggia" ruba sotto l'ombrellone ma viene fermato da un carabiniere fuori servizio

Ha approfittato di un attimo di distrazione del legittimo proprietario, che si era allontanato dall'ombrellone, per rubare il borsello lasciato incustodito e darsi alla fuga. Per sua sfortuna, però, un militare dell'Arma in forza al Nor di Verona ha assistito alla scena e fermato il "topo da spiaggia". È successo ieri pomeriggio a Jesolo, attorno alle 13.30.

Furto sotto l'ombrellone

Sul posto sono intervenuti quindi i carabinieri di Cavallino-Treporti, che hanno preso in custodia il ladro, accompagnandolo al comando locale per espletare le formalità di rito. Il borsello rubato, così come il telefono e il portafoglio che si trovavano all'interno, sono stati consegnati al legittimo proprietario. L'indagato, un 36enne senegalese senza fissa dimora, è stato denunciato per tentato furto aggravato.