Sorpreso a rubare alcolici al centro commerciale: arrestato

È entrato al centro commerciale Piazzagrande di Piove di Sacco (Padova) con l'intento di rubare delle bottiglie di superalcolici. Per questo un uomo di 49 anni di Chioggia, disoccupato e incensurato, è finito in arresto.

L'uomo - come riporta PadovaOggi - è entrato nel megastore e si è diretto al supermercato Conad, dove ha preso dei liquori dagli scaffali e li ha nascosti sotto gli abiti. In totale, merce del valore di 140 euro. Poi si è diretto alle casse, intenzionato a uscire senza pagare.

A osservare i suoi movimenti, però, c'era il personale di vigilanza del centro commerciale, che ha bloccato l'uomo prima della fuga. Sono arrivati i carabinieri, il ladro è stato perquisito ed è spuntata la refurtiva. Accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato arrestato per il reato di furto aggravato. Le bottiglie sono state restituite al supermercato.