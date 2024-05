Laguna di Venezia, anche l'isola di Santo Spirito è in vendita

Anche l'isola di Santo Spirito, tra il Lido e la Giudecca, finisce in vendita, dopo anni di sostanziale abbandono seguiti alla cessione, per 350 mila euro, del complesso, da parte del Demanio, alla Poveglia srl, nel 2003. Ad occuparsi della vendita l'agenzia Quimmo, che nel suo sito parla di «opportunità di investimento senza eguali per lo sviluppo residenziale nella suggestiva laguna di Venezia. Il progetto coniuga abilmente la storia con le necessità contemporanee».

L'isola, nel 2014, aveva visto approvare un piano di recupero, che prevedeva una volumetria di circa 30 mila metri quadrati, per ospitare 144 residenti. Oltre a 4200 metri quadri di area coperta, e 1500 da asservire all'uso pubblico, attraverso la ricostruzione degli edifici del XIX secolo, il restauro di sei strutture militari e la ristrutturazione del bunker-polveriera. Ma da allora si è mosso poco, nonostante il grande valore storico del complesso le cui radici affondano nel basso medioevo, e l'area versa ancora in uno stato di degrado e semi abbandono.



«Nel progetto, si tiene in considerazione il riferimento storico pre-napoleonico previsto dalla Variante del Piano Regolatore Generale. Gli edifici esistenti subiranno una ristrutturazione, mentre nuovi edifici sostituiranno quelli pre-esistenti. Inoltre, verranno realizzate reti tecnologiche, percorsi e approdi sia per la parte privata sia per quella pubblica. Infine, il Piano di Assetto del Territorio prevede la creazione di una darsena per i futuri abitanti dell’isola» scrive l'agenzia. La vendita è già aperta, l'asta, del valore stimato di 9 milioni di euro, durerà fino al 25 giugno.

Santo Spirito si trova quindi ad affrontare il destino di tante altre isole della Laguna, strette tra il rischio di abbandono e la vendita a gruppi con ampia disponibilità economica.