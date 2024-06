L'orgoglio Lgbt sfila a Venezia

Si è aperto con l'esibizione del coro Lgbt Komos, proveniente da Bologna, il Laguna pride di Venezia. Il ritrovo davanti alla stazione di Santa Lucia è stato segnato dalla pioggia, che comunque non ha scoraggiato le persone partecipanti. Si sono radunate a centinaia, a partire dalle 17, prima di partire in corteo lungo l'itinerario che ha toccato piazzale Roma e campo Santa Margherita, per poi concludersi alle Zattere.

«Riempiamo la città con i nostri colori e le nostre rivendicazioni - è stato detto al megafono -. Siamo qui per celebrare la diversità, per darci coraggio e forza e per riconoscerci». I cori, le canzoni e le bandiere hanno accompagnato il pride, che si è concluso appunto alle Zattere con una serie di interventi ed esibizioni dal palco, che sono proseguiti fino al tramonto.

L'orgoglio per ogni diversità e personalità, la lotta alle discriminazioni, ma anche la condanna del massacro in corso in Palestina tra i temi che hanno popolato la manifestazione e gli interventi. Accorati e applauditi anche gli interventi delle Famiglie Arcobaleno, data anche la prossimità di una data importante: «Domani mattina noi famiglie arcobaleno saremo nuovamente in piazza per difendere i nostri figli dalle grinfie della politica omofoba. La corte d'appello di Venezia esaminerà 37 impugnazioni volute dalla procura di Padova e dal ministero dell'interno che si sono accaniti sulle famiglie composte da due madri» hanno spiegato.