Celebrati in Piazza San Marco i Lagunari

È andato in scena a San Marco l'ultimo giorno di celebrazioni per il 14º raduno dei Lagunari a Venezia. Nel cuore della città storica è stato registrato un importante afflusso di persone, giunte in onore del reggimento all'evento promosso dall'associazione Lagunari truppe anfibie (Alta), che quest’anno compie il quarantesimo anno di vita.

«Dopo quattro anni di sosta forzata, i Lagunari in servizio e in congedo, appartenenti alla più giovane specialità dell’Arma di fanteria dell’Esercito italiano ed eredi dei Fanti da Mar della Serenissima Repubblica di Venezia, hanno scelto come sede del raduno nazionale del "quarantesimo" la propria città madre», ha ricordato il presidente di Alta, Pierangelo Zanotti.

Il programma della giornata è cominciato alle ore 9 con il tradizionale alzabandiera in piazzetta San Marco, per poi spostarsi in Piazza San Marco. Alle ore 10 è iniziata la cerimonia militare con lo schieramento delle sezioni, alla presenza dal ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani. «Una tradizione di cui essere fieri», è il passaggio della nota del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, di cui è stata data lettura nel corso della celebrazione.

In rappresentanza del Comune di Venezia, è intervenuto l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, il quale ha rivolto un pensiero alle famiglie delle vittime del recente tragico incidente di Mestre «che ha scosso una comunità intera». Venturini ha poi evidenziato l'importante lavoro svolto negli anni dai Lagunari, definendoli «vero orgoglio della città di Venezia e di questa nazione».