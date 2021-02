Casalesi di Eraclea, Laiso: «Donadio e Buonanno al funerale di mio fratello»

Luciano Donadio e Raffaele Buonanno dal Veneto all'Agro aversano per partecipare ai funerali di Crescenzo Laiso, ucciso a Villa di Briano nel 2010 per evitare una guerra tra gli Schiavone e la fazione Zagaria per l'egemonia di Trentola Ducenta (rientrante nella sfera criminale proprio di Michele Zagaria). Lo ha riferito Salvatore Laiso, fratello di Crescenzo ed oggi collaboratore di giustizia, nell'udienza di ieri del processo alla cellula veneta del clan, celebrata nell'aula bunker a Mestre.

La testimonianza di Laiso: dalle armi al funerale

Il piatto forte di giornata è stato proprio la testimonianza di Salvatore Laiso, il primo "vero" pentito di camorra sentito nel corso del processo. Laiso, dopo una panoramica sulla sua esperienza nel clan dei Casalesi, è entrato nel cuore delle vicende venete parlando dei suoi rapporti con Donadio e Buonanno. Laiso ha parlato di passaggi di armi dalla cellula veneta a quella di Casal di Principe. Armi, tra cui anche un fucile Uzi ed un mitragliatore M12 oltre ad alcune pistole, che arrivano da Buonanno e Donadio proprio ai fratelli Laiso.

Ma non si trattava, secondo il pentito, di forniture al clan bensì di uno scambio tra persone che condividevano la passione per le armi. Un rapporto di cordialità, insomma, confermato anche dalla partecipazione dei due ai funerali di Laiso nel 2010 (circostanza smentita da Buonanno che ha reso dichiarazioni a margine dell'udienza). Laiso ha infine negato - pur sostenendo di non esserne a conoscenza per via diretta - la possibilità che Donadio investisse i soldi del gruppo Schiavone nelle sue attività in Veneto.

Respinte le eccezioni: il processo va avanti

In via preliminare i giudici avevano sciolto la riserva sulle eccezioni relative alla nullità del rinvio a giudizio per l'incompletezza degli atti d'indagine in possesso della Procura. I giudici hanno respinto l'eccezione, quindi il processo andrà avanti. Respinta anche l'eccezione relativa alla nullità della testimonianza di un maresciallo che ha riferito su atti di indagine - con tanto di documenti consultati - non in possesso dei difensori. I difensori, per protesta, hanno inscenato una sorta di sciopero bianco rifiutandosi di interrogare l'ufficiale dell'arma. Il fascicolo fotografico su cui il teste avrebbe dovuto riferire è stato comunque acquisito.

Si torna in aula ad inizio marzo. Nel collegio difensivo sono inoltre impegnati gli avvocati Stellato, Antonio Forza, Stefania Pattarello e Gentilini.

L'articolo originale su CasertaNews.