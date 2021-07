Covid, Lanzarin: «Aumento contagi, ma spero per passaggio di fascia si valuti Rt ospedaliero»

Lo ha ribadito anche oggi l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, nel corso di un punto stampa dalla sede dell'Ulss 3 Serenissima: considerando i dati di contagio odierni, «confermiamo la nostra posizione: l'Rt ospedaliero è il parametro che riteniamo fondamentale per sancire il passaggio di una Regione da una fascia "colorata" all'altra».

Come noto, il ministero della Salute sta vagliando la riduzione da 21 a 12 dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico nel nostro Paese, «ma ad oggi - ha aggiunto Lanzarin - siamo ancora ad un decreto datato aprile 2020». Da due mesi è in corso un'interlocuzione tecnica tra Conferenze delle Regioni e Istituto superiore di sanità (Iss) sul tema, «e questo pomeriggio ne discuteremo ancora in commissione sanità».

L'assessore alla Sanità ha sottolineato come è vero che ci sia stato un balzo di nuovi positivi - 600 nelle ultime 24 ore in tutta la Regione - ma era comunque preventivabile con gli assembramenti che si sono registrati a più riprese nelle ultime settimane. A fronte di tanti nuovi positivi, la maggior parte sono asintomatici e l'età media si è abbassata a 30 anni. Allo stesso tempo, ha aggiunto Lanzarin, «non ci sono criticità sul fronte ospedaliero. Nelle ultime 24 ore abbiamo 4 nuovi ricoveri in area non critica, mentre gli accessi in terapia intensiva sono 12 a partire dal 6 luglio. Anche per questo motivo riteniamo necessaria una revisione di questi parametri».