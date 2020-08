Passi avanti per la protezione della basilica di San Marco con le lastre di vetro

Manca il via libera della commissione prefettizia, dei comitati tecnici per i Beni culturali e l'accordo di programma col Comune di Venezia. Come riportano i quotidiani locali, ad ogni modo, ieri la commissione di salvaguardia si è dimostrata favorevole alle barriere di vetro che potrebbero, in futuro, proteggere la basilica di San Marco dall'acqua alta. In attesa di un sì condiviso, il provveditorato alle opere pubbliche starebbe pensando al posizionamento di un semilavorato provvisorio per l'autunno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto

Nel progetto, che dovrebbe essere comunque una soluzione provvisoria (si parla di tre anni) in attesa del Mose, la basilica sarebbe circondata con lastre di vetro, una vera e propria barriera con varchi d'accesso ai lati. Un'opera per la quale sono stimati circa due mesi di lavoro e che dovrebbe costare oltre 3 milioni di euro.