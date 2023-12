Studentessa di 26 anni muore all'improvviso: disposta l'autopsia

Un malore mentre si trovava a casa, la corsa in ospedale, il ricovero e, infine, una crisi improvvisa. Il quadro clinico è peggiorato drasticamente nel giro di poche ore e Laura Borina, studentessa di 26 anni, non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere di fronte ai medici che hanno tentato il tutto per tutto per salvarla.

Il dramma si è consumato nei giorni scorsi a Venezia, dove Laura viveva per motivi di studio. La giovane, infatti, si era trasferita dal Trevigiano alla città lagunare per frequentare l'università Ca' Foscari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il calvario sarebbe cominciato lunedì sera, quando la 26enne avrebbe accusato un malore nella sua abitazione a Venezia. A lanciare l'allarme sarebbe stato il fidanzato. Un'ambulanza ha accompagnato Laura al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Venezia e, da qui, la giovane è stata trasferita nel reparto di unità intensiva coronarica. È stata sottoposta ai controlli del caso e le sue condizioni sono state costantemente monitorate.

Il giorno seguente, poco prima delle 13, un improvviso peggioramento. «La paziente è stata visitata, valutata e trattata rispettando le linee guida riguardo agli standard di cura, compreso ogni intervento utile a salvarle la vita nel corso dell'improvvisa crisi che l'ha portata al decesso», spiegano dall'Ulss 3 Serenissima. Una «crisi improvvisa», un peggioramento che l'ha portata al decesso e che non ha ancora una spiegazione. La famiglia di Laura, attraverso il proprio legale, secondo quanto riporta il Gazzettino avrebbe presentato un esposto e ora sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Diverse le ipotesi aperte, ma ancora troppo presto per avere una conferma. «L'azienda sanitaria - fanno sapere dall'Ulss - ha disposto il riscontro diagnostico per verificare nel modo più preciso possibile le cause della morte ed è vicina alla famiglia della paziente che piange la sua prematura scomparsa».