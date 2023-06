Scrosci di pioggia e acqua alta non fermano i fans della Pausini

«Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente», aveva detto scritto, riferendosi alla sua "Romagna" colpita dall'alluvione. Anche per questo e per le migliaia di spettatori che l'attendevano sul palco nonostante la pioggia e l'acqua alta, la cantante Laura Pausini in piazza San Marco venerdì sera è apparsa commossa e ha emozionato.

Gli scrosci forti di pioggia, gli impermeabili e gli ombrelli: nulla ha fermato i suoi fans nella prima delle serate del tour mondiale della cantante che ha scelto di cominciare da Venezia. Il grande schermo, il palco, l'enorme vestito rosso di Pausini. Un'atmosfera e un'emozione che hanno proiettato il salotto della città lagunare in un'altra dimensione.

Dopo le già annunciate date del 30 giugno e del primo luglio, la cantante italiana incanterà il pubblico veneziano anche domenica 2 luglio. Saranno quindi in tutto tre i grandi appuntamenti per festeggiare i trent'anni di carriera dell'artista modenese.