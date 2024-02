Laurea a Giulia, il padre: «Qui a onorare la tua straordinaria assenza»

«Conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio del 2001, la laurea in Ingegneria biomedica, e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni Giulia». Con queste parole, la rettrice di Padova, Daniela Mapelli, venerdì mattina ha assegnato la laurea alla memoria della giovane di Vigonovo uccisa lo scorso 11 novembre. Un lungo applauso, con tutto il pubblico nell'aula magna del Bo ed il senato Accademico in piedi, ha accompagnato la consegna del titolo e di una corona di alloro ai familiari.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nel corso della cerimonia, sono intervenuti anche il padre e la sorella di Giulia, che non ha trattenuto l'emozione quando le è stato consegnato il diploma. «Mi sono chiesto se avesse senso una cerimonia così per una laurea postuma - ha detto Gino -. Come sempre, la risposta mi è venuta pensando alla mia amata figlia. Almeno per oggi vorrei che il tuo nome, cara Giulia, fosse elevato non solo alla memoria del tragico femminicidio che ha segnato la tua vita, ma piuttosto a onorare la tua straordinaria assenza. Sei stata un esempio emblematico di generosità, donando il tuo tempo senza parsimonia a familiari e amici. La tua determinazione incrollabile nello studio ha insegnato anche a me a perseguire i miei obiettivi con una tenacia che non mi era propria».

«Ti ho sempre ammirata tanto per come eri, carina dolce e sveglia, ti ho sempre visto come un piccolo genietto - ha proseguito la sorella, Elena -. Dicevi sempre di non avere memoria, però guarda cosa sei riuscita a fare: sei riuscita ad essere una così brava studentessa in ingegneria, una facoltà che sapevo non essere la più affine al tuo animo romantico, eppure ce lʼhai fatta alla grande». La giovane ha poi proseguito: «Non dobbiamo dimenticare mai quante cose avresti potuto fare se non ti fosse stata tolta la possibilità di farlo. Non dobbiamo dimenticarcene, perché a nessuna altra donna venga tolta la possibilità di farlo».