Giulia Cecchettin, oggi il conferimento della laurea alla memoria

Un momento solenne per un doveroso riconoscimento: si terrà oggi, venerdì 2 febbraio, a partire dalle ore 11 nell’Aula Magna di Palazzo Bo a Padova il conferimento della laurea alla memoria in Ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, 22enne studentessa vittima di femminicidio per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta, pochi giorni prima della discussione di tesi.

Laurea a Giulia Cecchettin

Alla cerimonia, che sarà aperta dai saluti della rettrice Daniela Mapelli, sarà presente anche il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. I familiari di Giulia, il padre Gino e la sorella Elena, prenderanno la parola durante l'evento: a loro verrà consegnato dalla rettrice il diploma di laurea.

In sala ci sarann molti compagni di studio e amiche di Giulia. Tra gli interventi sono in programma anche quello del direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Gaudenzio Meneghesso, e della relatrice della tesi di laurea di Giulia Cecchettin, Silvia Todros. Sarà possibile assistere in streaming alla cerimonia a questo link.

Articolo originale su PadovaOggi