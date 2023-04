È il giorno delle lauree: oltre 700 cafoscarini proclamati dottori in piazza San Marco

«Orgogliosi di essere oggi a piazza San Marco, il posto più bello del mondo»: è grande l'emozione degli studenti nel giorno delle lauree di Ca' Foscari, in svolgimento mercoledì 19 aprile con una doppia cerimonia. I protagonisti sono 727 dottoresse e dottori della sessione straordinaria dell'anno accademico 2021-2022. Per entrambe le cerimonie, rispettivamente alle 10 e alle 13.30, il programma prevede i tradizionali saluti della rettrice Tiziana Lippiello, seguiti dagli interventi delle autorità. Segue la consegna dei diplomi e la proclamazione finale. Per il Comune di Venezia intervengono la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e la consigliera comunale Barbara Casarin.

«Oggi è il vostro giorno - ha detto dal palco la rettrice Lippiello -. Celebriamo un importante traguardo della vostra vita del quale dovete essere orgogliosi. Noi lo siamo di voi. L'università vi ha dato lo stimolo a conoscere voi stessi, a capire cosa desiderate. Vi ha insegnato che non sempre si ottiene ciò che si desidera e che anche una battuta d'arresto contiene un importante insegnamento. Le cadute fanno parte del nostro cammino e rivelano nuove opportunità nella vita». «In ognuno di voi - ha aggiunto, rivolta agli studenti - c'è un diamante che splende, un fuoco che arde, un sogno che affiora. Siate voi stessi. Imparate ad accettare il cambiamento, a viverlo come una nuova sfida».

«Siamo orgogliosi di essere parte della vita di questa città - rispondono gli studenti veneziani -. Per una volta vediamo piazza San Marco popolata non da turisti o da eventi, ma da chi vive Venezia tutto l'anno». Un laureando racconta: «Io sono uno studente pendolare e in piazza San Marco non ero mai stato con la mia famiglia. Sono contento di aver avuto questa opportunità. Andrò a fare la magistrale all'estero, ma so già che non ci sarà nessuno scenario altrettanto bello dove conseguire il mio prossimo titolo di studio». Un altro studente si dice particolarmente soddisfatto delle biblioteche e dei servizi messi a disposizione dall'ateneo. Insomma, un momento di "orgoglio cafoscarino" a conferma dello stretto legame tra Ca' Foscari e la città.