Laurea in piazza San Marco: due cerimonie il 26 e 27 luglio

Il giorno della laurea in piazza San Marco torna in doppia edizione mercoledì 26 e giovedì 27 luglio 2023. L'università Ca’ Foscari proclamerà 1.050 dottoresse e dottori delle sessioni straordinaria bis 2021/2022 ed estiva 2022/2023, con due cerimonie per permettere la consegna del diploma a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di laurea triennale .

Per entrambe le cerimonie il programma, con inizio alle 9.30, prevede i tradizionali saluti della rettrice Tiziana Lippiello, seguiti dai saluti delle autorità. Dopodiché si procederà con la consegna dei diplomi e la proclamazione finale. All'appuntamento di mercoledì 26 luglio partecipa la consigliera comunale Maika Canton, a quello di giovedì la consigliera Chiara Visentin.

Laureati e laureate si dovranno presentare in piazza, accompagnati al massimo da due persone, alle quale verrà assegnato un posto a sedere nell'area dedicata agli ospiti. Gli ingressi saranno aperti 45 minuti prima dell'orario di inizio e l'accesso all'area riservata sarà consentito fino a 15 minuti prima dell'inizio della cerimonia. La permanenza in piazza, considerata la durata della cerimonia e le procedure per l’accesso e uscita, sarà di circa due ore.