Tornano le lauree in piazza San Marco: 13 e 14 ottobre cerimonie per 1312 laureati

Il giorno della laurea torna in presenza, in piazza San Marco, a oltre un anno dall'ultima volta: l'appuntamento è per il 13 e il 14 ottobre, due giornate in cui il diploma sarà consegnato a 1312 laureate e laureati della sessione estiva 2020-21 di Ca’ Foscari.

Sono tre le cerimonie in programma: mercoledì 13 ottobre alle 14.30, giovedì 14 alle 10.30 e alle 15.00. Ad accogliere i laureati sarà la rettrice Tiziana Lippello, che aprirà con il suo discorso i saluti istituzionali delle autorità, prima della consegna dei diplomi e della proclamazione finale.

«È con grande gioia che vi invito al giorno della laurea in piazza San Marco - ha scritto la rettrice ai laureati, raccomandando di seguire le procedure di prevenzione previste -. L’attuale scenario e le misure predisposte a livello governativo ci consentono di tornare a celebrare la cerimonia nella piazza più bella al mondo. Per me, per i docenti e per tutto il personale di ateneo sarà un momento di profonda emozione rivedervi in un'occasione così unica. In attesa di incontrarvi, esprimo a tutte e a tutti voi le mie più calorose congratulazioni per questo traguardo».

La cerimonia si svolgerà secondo le disposizioni di legge, quindi i partecipanti dovranno avere il green pass. Tutte le informazioni sul programma e le disposizioni si trovano su www.unive.it/giornodellalaurea. L’evento è organizzato grazie alla disponibilità e al sostegno del Comune di Venezia, di Vela Spa e di Veritas, con il benestare della soprintendenza.