Controlli della Finanza nei cantieri, trovati 17 lavoratori in nero

Decine di lavoratori impiegati completamente in nero: sono stati individuati dai finanzieri del comando provinciale di Venezia nell'ambito dei monitoraggi in cantiere. È proprio nel settore edile che i militari del gruppo di Portogruaro hanno effettuato dei controlli a una società, gestita da imprenditori di nazionalità albanese, «connotata da gravi indici di pericolosità fiscale ed economica».

Le ispezioni in numerosi cantieri riconducibili alla società hanno portato alla luce l'impiego di 14 operai - di nazionalità pakistana, afghana, tunisina e albanese - senza contratto di lavoro. Di questi, 5 non erano nemmeno in possesso del permesso di soggiorno per poter lavorare in Italia. Allo stesso tempo, altri lavoratori, pur regolarmente assunti, erano stati registrati con un numero di ore di lavoro prestato di gran lunga inferiore al reale.

Appurate le circostanze, il legale rappresentante della società è stato intimato a sanare tutte le irregolarità riscontrate dalle fiamme gialle, e a pagare, oltre ai tributi dovuti, una sanzione ammontante già in misura minima a circa 130mila euro.

Recentemente, la compagnia di San Donà di Piave ha effettuato numerose attività ispettive presso aziende del territorio e individuato altri 3 lavoratori impiegati completamente in nero in una ditta di Ceggia. Da inizio anno, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Venezia hanno effettuato 130 interventi in materia giuslavoristica, sorprendendo 58 lavoratori in nero e 70 irregolari. I datori di lavoro verbalizzati sono stati invece 38.