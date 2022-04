Lavori in A4, chiude per 3 giorni il cavalcavia della Sp 251

Autovie Venete annuncia un altro fine settimana di lavori nel cantiere della terza corsia dell’autostrada A4, lungo il tratto fra Alvisopoli e Portogruaro. I cantieri saranno concentrati sul cavalcavia della strada provinciale 251, tramite un intervento della durata 72 ore che comporterà, dalle ore 6 di venerdì 8 aprile alle 6 di lunedì 11 aprile, la chiusura di tutto il cavalcavia. L'area interessata dal cantiere verrà circoscritta per consentire agli operatori di spostare le barriere di sicurezza, raccordare le rampe del vecchio manufatto con quelle del nuovo, realizzare la nuova pavimentazione, installare la segnaletica verticale e orizzontale e posare il guardrail definitivo.

Autovie ha predisposto un piano di informazione tramite pannelli a messaggio variabile per l’utenza che percorre la A4 e la A28 ed è diretta verso il centro di Portogruaro. In particolare, a chi proviene da Venezia verrà consigliata l’uscita di San Stino di Livenza, a chi proviene da Trieste quella di Latisana. Appositi cartelli sono stati installati in prossimità della chiusura per indicare la viabilità alternativa per raggiungere il centro di Portogruaro e l’autostrada.