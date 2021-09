Basilica di San Marco: cantiere delimitato, al via i carotaggi

Si comincia a verificare la presenza di reperti archeologici. Subito dopo inizieranno gli scavi per il posizionamento delle barriere di vetro che proteggeranno la Basilica dall'acqua alta

Sta cambiando aspetto piazza San Marco, dopo l'avvio dei lavori per costruire la barriera di vetro che proteggerà la Basilica dall'acqua alta. In attesa del completamento del Mose, infatti, l'opera nel giro di qualche mese potrà proteggere l'ingresso e il nartece, i punti più bassi a circa 64 centimetri, che fino a 2 anni fa finivano sott'acqua 180 volte all'anno in media, con gravi problemi di dissesto.

Il cantiere è già stato delimitato con delle transenne e sono stati avviati i carotaggi per verificare la presenza di reperti archeologici. Subito dopo, cominceranno gli scavi delle corsie in cui verranno, poi, posizionate le barriere di vetro. I lavori dovrebbero essere completati in un periodo che va da tre a sei mesi.