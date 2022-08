Approvati i lavori per la sicurezza sismica in tre scuole di Venezia

La giunta veneziana ha approvato nei giorni scorsi i progetti definitivi relativi a una serie di lavori di miglioramento sismico in tre istituti: la scuola secondaria Morosini, a Santa Croce, e le primarie Renier Michiel (Dorsoduro) e Gabelli (Lido). I tre interventi, per una spesa complessiva di 3,8 milioni di euro, sono stati proposti dall'assessore ai Lavori pubblici e finanziati dal ministero dell’Istruzione con fondi del Pnrr. Si uniscono a quelli che riguardano già altre due scuole comunali.

Alle Renier Michiel il progetto prevede l'eliminazione dei rischi e messa a norma dell’edificio attraverso le seguenti azioni: inserimento di tiranti a livello dei solai con la verifica dell’efficacia di quelli esistenti, connessione delle pareti eseguita con cuci-scuci o con l’inserimento a secco di barre elicoidali, irrigidimento dei solai esistenti, messa in sicurezza di elementi non strutturali. L’importo finanziato è di 1.500.000 euro.

Anche il secondo progetto, alla Gabelli del Lido di Venezia, prevede il miglioramento sismico ed eliminazione dei rischi e messa a norma dell’edificio. Le azioni previste: inserimento di tiranti a livello dei solai con la verifica dell’efficacia di quelli esistenti, connessione delle pareti eseguita con cuci-scuci o con l’inserimento a secco di barre elicoidali, irrigidimento dei solai esistenti, messa in sicurezza di elementi non strutturali. L’importo finanziato è di 1.300.000 euro.

Alla Morosini, infine, sono in programma: inserimento di tiranti a livello dei solai con la verifica dell’efficacia di quelli esistenti, connessione delle pareti eseguita con cuci-scuci o con l’inserimento a secco di barre elicoidali, irrigidimento dei solai esistenti, messa in sicurezza di elementi non strutturali. L’importo finanziato è di 1.000.000 euro.