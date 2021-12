Il Nodo di Portogruaro sulla A4 chiude una notte per lavori

Prende forma il nuovo Nodo di Portogruaro, una delle opere legate alla corsia dell'autostrada A4. Dopo il varo delle campate del cavalcavia di svincolo è arrivato il momento di raccordare le nuove rampe che collegano il manufatto alle carreggiate dell’autostrada, interessate a loro volta dai lavori di allargamento.

Tratto chiuso per una notte

L’intervento, come comunicato da Autovie Venete, prevede più fasi: la prima si svolgerà nella notte tra sabato 11 dicembre e domenica 12 e riguarderà l'esecuzione di nuovi tratti pavimentati propedeutici alla realizzazione della rampa che collega la A28 (direttrice Conegliano – Portogruaro) alla carreggiata della A4 verso Trieste. Per consentire le operazioni, dalle ore 20 di sabato alle 7 di domenica verrà chiuso il tratto di A4 tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni: chi proviene da Venezia dovrà uscire alla barriera di Portogruaro, seguire la viabilità ordinaria e rientrare allo svincolo di Latisana; chi proviene da Trieste, invece, dovrà uscire a Latisana e riprendere la A4 alla barriera di Portogruaro. Infine, chi proviene da Conegliano e percorre la A28 dovrà uscire alla barriera di Portogruaro, utilizzare gli itinerari alternativi e rientrare a Latisana per immettersi sulla A4. Nessun problema per chi proviene dalla A28 ed è diretto a Venezia.

Gli altri lavori

Intanto procedono anche i lavori di manutenzione su tutti gli altri tratti autostradali. La settimana prossima tocca alla riqualificazione di due linee di giunti che interesseranno una parte del Nodo di Conegliano (allacciamento A28/A27): in particolare, dalle ore 7 di lunedì 13 dicembre alle ore 22 di domenica 19 verrà chiusa alla circolazione la rampa di collegamento tra la carreggiata Nord della A28 (Portogruaro – Conegliano) e la carreggiata Sud della A27 (direttrice Portogruaro – Venezia). Pertanto i veicoli provenienti dall’autostrada A28 e diretti verso la A27 in direzione Venezia - Milano potranno uscire alla stazione di Conegliano e seguendo gli itinerari alternativi con direzione Venezia, opportunamente segnalati, potranno rientrare allo stesso casello.