Nel 2023 i lavori di consolidamento del cavalcavia superiore di Marghera

Con l'approvazione del secondo e del terzo stralcio il Comune di Venezia dà il via al progetto di consolidamento del "cavalcavia superiore di Marghera", viadotto situato lungo la strada regionale 11 e risalente agli anni Sessanta. La giunta ha approvato il piano oggi, quantificando la spesa totale in circa 7,6 milioni di euro: fondi che in buona parte (5 milioni) sono messi a disposizione dal ministero dei trasporti proprio per la sicurezza di ponti e viadotti.

«Grazie all’ottenimento del contributo ministeriale - spiega l'assessore Renato Boraso - potremo restaurare e mettere a norma tutto il cavalcavia "alto", che collega Venezia con l’autostrada. L’inizio dei lavori sarà dopo l’aprile del prossimo anno, quando saranno terminati gli interventi in corso su via Torino (l'opera dovrebbe anche funzionare da viabilità alternativa, ndr). Dimostriamo ancora una volta l’importanza di gestire i lavori con l’ottica del "buon padre di famiglia", intersecandoli al meglio all’interno di un percorso progettuale che valuti da una parte gli altri interventi in città e dall’altra le fonti di finanziamento».

Il viadotto venne realizzato alla fine degli anni ’60 e rientra in un gruppo di opere che fanno parte delle "vie strategiche di comunicazione ai fini di protezione civile". È costituito da 39 campate, è lungo 830 metri e largo 10. Con il secondo e il terzo stralcio di interventi sarà garantito il totale recupero statico e l'adeguamento sismico dell’infrastruttura, oltre che la messa a norma delle barriere guard rail e il rifacimento dei giunti. Lavori che completeranno quelli previsti dal primo stralcio, che riguarda invece l’estradosso degli impalcati: rifacimento dei cordoli laterali, sostituzione delle barriere di sicurezza, ripristino dell’impermeabilizzazione, realizzazione delle caditoie, ripristino della pavimentazione.