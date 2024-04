Noventa di Piave, iniziano i lavori della ciclabile sulla Sp 83

Da lunedì 22 aprile inizierà a Noventa di Piave l’intervento di completamento del percorso ciclopedonale su via Roma, lungo la strada provinciale 83, di competenza della Città metropolitana di Venezia. Un primo tratto di pista è già stato realizzato dall’amministrazione comunale. La durata prevista del cantiere è di 120 giorni, quindi la conclusione è programmata per dopo Ferragosto. L'investimento per questo tratto è di 820mila euro.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti per il completamento di quella che è considerata la rete ciclabile metropolitana, la quale si interseca con molte piste comunali. Il nuovo tratto si svilupperà per una lunghezza di circa 900 metri tra la rotatoria di via Ca’ Memo e via Marmolada, al confine con il territorio di San Donà, dove si trova il semaforo. Lungo il percorso incrocia le vie Collodi, Goito, Nardini, Cester, Leopardi, Parini, Da Vinci, Tasso. Ampia 2,60 metri, sarà percorribile in entrambe le direzioni. A protezione dei ciclisti e dei pedoni dalla carreggiata stradale è prevista una aiuola in acciottolato. Cordonate a raso di contenimento della pavimentazione saranno posizionate in prossimità degli accessi e delle aree private.

Saranno inoltre sistemate le fermate Atvo e lungo il percorso sono state individuate delle superfici organizzate a parcheggio, con posti auto riservati alle persone disabili. L’impianto fognario per lo smaltimento delle acque meteoriche sarà integrato con nuovi pozzetti e caditoie ed è prevista la predisposizione per la futura linea dell’illuminazione pubblica.

L’intervento prevede poi il rifacimento della linea di adduzione idrica tra via Visentin e via Gondulmera, con una nuova rete di competenza Veritas, con i relativi allacciamenti delle strade laterali e delle utenze esistenti. Infine, la riasfaltatura della strada nel tratto compreso tra il centro di Noventa e il confine con San Donà.