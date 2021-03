Sicurezza idraulica: lavori sui fossati di Noale e Briana

L'amministrazione di Noale e il consorzio Acque risorgive hanno concordato l'esecuzione di alcuni piccoli interventi di sicurezza idraulica nel territorio comunale, riguardanti principalmente i fossati: uno sarà svolto nella zona vicino alla Rocca, il parco di via Vecellio, dove è previsto il ripristino dei fossati paralleli che lo attraversano; un altro consiste in una video ispezione della zona tombinata in prossimità di via dei Tigli; il terzo è il ripristino della funzionalità idraulica del fossato di via Ferrara, anche attraverso la fresatura di ceppaie; un quarto intervento è previsto nella frazione di Briana, con la manutenzione straordinaria del fossato lungo via Santa Caterina. In tutto l'investimento è di 27 mila euro.

Per il direttore di Acque risorgive, Carlo Bendoricchio, questi lavori di manutenzione «permetteranno di risolvere alcune criticità individuate nel piano delle acque e nei sopralluoghi eseguiti dai tecnici sul territorio». È solo il primo passo, perché i due enti stanno valutando la programmazione di ulteriori interventi più complessi e costosi: a partire dallo scavo del nuovo fossato di collegamento tra via Cerva e lo scolo Roviego, che dovrà tener conto che in queste aree ci sono progetti di iniziativa privata fermi da oltre 15 anni. «Secondo quanto stabilito dal piano delle acque - ricorda l’assessore all’Ambiente, Alessandra Dini - tocca ai cittadini e agli agricoltori garantire la pulizia dei fossati sulle aree di loro pertinenza per assicurare un adeguato volume di invaso, oltre a mantenere le sponde pulite. Solo con il contributo di tutti sarà possibile assicurare il regolare deflusso idrico e prevenire possibili allagamenti».