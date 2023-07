Al via i lavori per risolvere i problemi di infiltrazione nella cittadella scolastica di Mirano

Gli esami di maturità sono agli sgoccioli, e i cantieri estivi nelle scuole superiori gestite dalla città metropolitana stanno prendendo il posto dell’attività didattica anche nell’area di Dolo e Mirano. Sono quasi 5 i milioni di euro che saranno investiti per interventi di manutenzione straordinaria, ottenimento dei certificati di prevenzione antincendio, coperture e recupero di stabili e aule didattiche, oltre all’efficientamento energetico.

I lavori imponente riguarderanno gli edifici degli istituti superiori ospitati nei Comuni di Mirano e di Dolo che in alcuni casi prevedono un primo stralcio, che proseguirà poi l’estate del prossimo anno, sullo stesso modello adottato per gli interventi effettuati a Venezia nei licei Marco Polo e artistico di Dorsoduro. «La città metropolitana - spiega Maika Canton, consigliera metropolitana delegata all’edilizia scolastica - sta cercando di trasformare in cantieri aperti tutti i finanziamenti ottenuti negli ultimi mesi e di intervenire per migliorare situazioni strutturali e di sicurezza che erano attese da tempo come nel caso della cittadella scolastica di Mirano».

I lavori a Mirano

Probabilmente è l’intervento più esteso dell’intero programma dei cantieri della città metropolitana. Interesserà pressoché tutte le coperture e i tunnel di collegamento del complesso scolastico di via Matteotti, che ospita al suo interno tre istituti scolastici: il liceo Majorana, l’istituto tecnico Levi e l’istituto tecnico 8 Marzo. La finalità dell’intervento è risolvere le estese problematiche di infiltrazioni d’acqua che da decenni hanno contraddistinto l’articolato complesso di volumi ed elementi di collegamento.

Gli interventi previsti prevedono approcci sia di tipo tradizionale (per i fabbricati cosiddetti “N”: guaine e lattonerie) sia di tipo innovativo (una seconda pelle per i 4 fabbricati “S”), oltre a interventi mirati per i collegamenti in quota (tunnel) con nuove coperture metalliche sagomate e rifodera esterna delle pareti. L'importo dei lavori e di 3,2 milioni di euro.

I lavori a Dolo

Collocati entro il distretto scolastico di via Frasio a Dolo, i due istituti scolastici Lazzari e Musatti, sono da qualche giorno coinvolti nell’esecuzione dei lavori per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi di aule, laboratori, uffici. Tali interventi prevedono l’adeguamento dei sistemi di rilevamento e allarme-incendio, l’illuminazione di emergenza, l’illuminazione entro le aule didattiche, il sistema di spegnimento negli archivi e magazzini accompagnati da interventi edili per l’efficacia delle compartimentazioni sulle vie d’esodo, scale, laboratori e locale server. Nel suo complesso, l’appalto avviato si configura come primo stralcio di un progetto adeguamento alla prevenzione incendi complessivo per i due istituti scolastici, la cui completa attuazione permetterà il deposito della Scia antincendio. Per l'intervento sono previsti 1,2 milioni di euro.

L'Ips Musatti di via Rinascita sarà sottoposto ad una serie di interventi edili e impiantistici finalizzati al deposito Scia, per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Verranno eseguiti interventi edili di compartimentazione dei vani scala e di alcuni locali da adibire a deposito-archivio, oltre alla sostituzione delle pavimentazioni delle scale di sicurezza. Per quanto riguarda la parte impiantistica, previsto l'adeguamento dei sistemi di rilevamento e allarme-incendio e dell’illuminazione di emergenza. La spesa complessiva sarà di circa 250 mila euro.