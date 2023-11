San Servolo, via ai lavori di ripristino dei muretti crollati con l’acqua alta del 2019

La Città metropolitana continua a investire sull'isola di San Servolo, gestita dalla propria società in house San Servolo Servizi. Un nuovo decreto stanzia 730mila euro per una serie di lavori di vario genere: il primo è l'adeguamento alla prevenzione incendi di due edifici per l'ospitalità sul lato ovest; un secondo intervento (300mila euro) è dedicato alla realizzazione di un gruppo di raffrescamento degli edifici centrali dell'isola; infine, l'operazione di messa in sicurezza di un tratto di muratura perimetrale che era rimasto danneggiato dall'acqua granda del 12 novembre 2019, incluso il ripristino dei pontili per l’ormeggio.

Nei giorni scorsi è arrivato in sopralluogo il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, accompagnato dall’amministratore della San Servolo Servizi Simone Cason; nel corso della visita è stato anche verificato l’avanzamento lavori del nuovo impianto fotovoltaico aereo e di un innovativo percorso calpestabile. «Crediamo molto nelle potenzialità di San Servolo - è il commento di Brugnaro -. Presto sarà attivo l'impianto fotovoltaico che renderà sempre più green questo angolo meraviglioso della laguna di Venezia. Un piano che si articola anche in opere di riqualificazione illuminotecnica con l’utilizzo di nuovi sistemi Led ad alta efficienza. Un valore aggiunto ulteriori per chi usufruisce già dei servizi di San Servolo, come i tantissimi studenti della Venice International University ma anche per i tanti congressisti e ospiti che frequentano l’isola per visitare il museo della Follia e ammirare le opere di Pomodoro, Chia, Rainaldi, Plessi Han Meilin».