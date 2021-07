Liceo Marco Polo, 4 milioni di euro per i lavori nei palazzi Basadonna e Bollani

Interventi in corso di svolgimento in queste settimane estive, per non interferire con l'attività scolastica

Proseguono in queste settimane estive i lavori a San Trovaso, a Palazzo Bollani e Palazzo Basadonna, sedi rispettivamente del liceo classico-musicale e dell'artistico Marco Polo. In entrambi i cantieri, la città metropolitana di Venezia ha previsto interventi di adeguamento alle normative antincendio e al miglioramento sismico dei due palazzi. Si tratta di cantieri da 4 milioni di euro complessivi, che prevedono una prima fase di lavori quest’estate e un secondo lotto nel 2022, questo per non interferire con l’attività scolastica.

I lavori nei palazzi Bollani e Basadonna

A Palazzo Bollani, edificio seicentesco soggetto a tutela beni culturali che ospita 450 studenti, i principali interventi riguardano alcune criticita? rilevanti; in particolare, l’edificio e? dotato di una sola scala interna per l’esodo in caso di emergenza, di tipo aperto: l’obiettivo principale e? pertanto adeguare alla normativa antincendio il complesso scolastico realizzando una rampa esterna sulla facciata sud (stile scala gotica lignea). La scuola sara? collegata alla rete antincendio comunale in corso di completamento per l’insula di San Trovaso. Al termine dei lavori e? previsto l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. L’intervento prevede anche il miglioramento sismico dello storico complesso con opere di consolidamento di pareti e solai.

Sono in corso invece lavori di adeguamento antincendio a Palazzo Basadonna, edificio quattrocentesco che ospita all'incirca 500 studenti. Sono, inoltre previste opere di compartimentazione, adeguamento delle scale esistenti per collegarle al piano terra, adeguamento dei solai. Il cantiere prevede anche il miglioramento sismico del complesso. In entrambi i casi i lavori proseguiranno fino al 25 agosto.