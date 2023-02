Partono i lavori di ripristino del ponte San Cosmo alla Giudecca

Prenderanno il via domani, giovedì 23 febbraio, i lavori di ripristino del ponte San Cosmo alla Giudecca. L’intervento consisterà nell’integrale sostituzione della struttura in legno lamellare ammalorata con nuovi elementi strutturali in acciaio zincato, rivestiti in legno. Saranno poi oggetto di rifacimento gli elementi che costituiscono il piano di calpestio, alcuni gradini e i parapetti in legno. I primi gradini, realizzati in muratura, saranno invece oggetto di manutenzione, poiché rifatti da poco ed in buono stato di conservazione.

Quattro mesi di lavori

I lavori dureranno nel complesso 120 giorni e comporteranno la chiusura del ponte, con la realizzazione di una passerella provvisoria, a raso e parallela al ponte, per garantire la viabilità pedonale lungo fondamenta de le Convertite Sant’Eufemia e fondamenta del rio de le Convertite. La passerella sarà realizzata ad una adeguata distanza di sicurezza, per non arrecare intralci al cantiere e pericoli per il passaggio delle persone. Sarà invece interrotto il traffico acqueo, esclusivamente nel tratto di canale dal ponte San Cosmo alla passerella provvisoria.

«La conclusione delle opere di ripristino strutturale, che avranno un costo di circa 250 mila euro - evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - consentirà di installare un nuovo sistema di rampe per il superamento delle barriere architettoniche, in analogia a quanto sarà realizzato sul ponte Piccolo, sempre alla Giudecca».

Messa in sicurezza delle rive della Giudecca

Sempre domani prenderanno il via anche i lavori di messa in sicurezza e consolidamento delle rive della Giudecca danneggiate dall’acqua alta di fine 2019, per un importo complessivo di 500 mila. «In questo caso - spiega l’assessore - si prevede l’esecuzione puntuale delle rive d’acqua e dei coronamenti in pietra d’Istria e successivamente l’intervento di manutentivo del ponte dei Lavraneri».