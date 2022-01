Investimento da 1,4 milioni per i lavori di prevenzione incendi al teatro Goldoni

La giunta veneziana ha approvato il progetto per la realizzazione di lavori che consentiranno al teatro Goldoni di ottenere il certificato di prevenzione incendi. Il piano comprende anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è stato votato su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto: per la messa in opera si prevede un investimento di 1,4 milioni di euro. «È un intervento atteso da anni - commenta Zaccariotto - che mette in sicurezza uno dei poli culturali più importanti della città».

Il progetto, che prevede opere di tipo edilizio e impiantistico, ha già ottenuto il parere positivo dei vigili del fuoco e l’autorizzazione della soprintendenza. Le singole opere interessano principalmente piccole porzioni di edificio da adeguare e non alterano la morfologia e la distribuzione interna ed esterna generale. Sono inoltre in progetto lavori volti al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità degli spazi, comprese opere di superamento delle barriere architettoniche.

La notizia è stata commentata dal presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto: «Stiamo investendo molte risorse nel teatro Goldoni e non era scontato che il sindaco Luigi Brugnaro e la sua amministrazione rispondessero con tanta sollecitudine e in modo così efficace. Oltre che la nostra gratitudine ci investono di una grande responsabilità: provare ad essere adeguati a tanta attenzione».