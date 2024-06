Un centro civico completamente rinnovato

La grande gru è stata montata e il cantiere già allestito. Sono partiti i lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico del centro civico di Portegrandi a Quarto d'Altino. L’edificio nel cuore della località, in piazza Papa Giovanni XXIII, è stato ultimato nel 1992. Necessitava di alcuni lavori di sistemazione e ora l'intervento avrà la finalità di migliorare la distribuzione degli spazi interni, per andare incontro alla maggiore richiesta di utilizzo per le attività che si svolgono nell’edificio. Il centro civico, infatti, ospita al piano terra l’ufficio postale, uno sportello bancomat, spazi per le associazioni e gli anziani e l’ambulatorio medico. Mentre al primo piano vi sono una sala mostre e altri spazi per associazioni e riunioni. Oltre a quest’esigenza l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere all’efficientamento energetico dell’immobile.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 1 milione 784 mila euro, di cui 891 mila derivanti da contributi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 135 mila da contributo aggiuntivo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili. Il progetto, approvato dalla giunta comunale, è stato inserito nei Piani urbani integrati della Città Metropolitana di Venezia – Più Sprint e ammesso ai finanziamenti del Pnrr. Per quanto concerne l’intervento di efficientamento energetico, l’edificio avrà nuovi impianti di riscaldamento e rinfrescamento. Esternamente sarà realizzato un isolamento termico a cappotto. Sulla copertura, invece, sarà stesa una nuova impermeabilizzazione, che impedisca i problemi di infiltrazione. Tra gli interventi da attuare, anche la sistemazione e l'ampliamento dei locali destinati ad ambulatorio medico. Premessa per garantire una presenza più stabile del medico di base nella località.

Sul lato opposto della piazza antistante il centro civico sarà posizionata una nuova stazione di bike sharing che si collegherà a una più ampia rete provinciale di mobilità dolce. Previste un totale di 10 postazioni bici. Nel frattempo, sono in corso anche i lavori di ristrutturazione, con efficientamento energetico del centro civico di Altino. L’intervento ha richiesto un investimento di circa 220 mila euro, di cui 70 mila euro derivanti da un contributo Pnrr, tramite la missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica. Al centro civico di Altino, i lavori riguardano la sostituzione di tutta la copertura, con la posa di una nuova struttura in legno con adeguata impermeabilizzazione. Ma anche l’installazione sul tetto di un impianto fotovoltaico e la sostituzione dell’impianto di illuminazione interno con nuove lampade a led.